В магазинах России в продаже появились куриные яйца в новых упаковках. В них всего девять яиц, а не десять, как привыкли покупатели. В таре яйца расфасованы по три штуки в три ряда.

В магазинах России в продаже появились куриные яйца в новых упаковках. В них всего девять яиц, а не десять, как привыкли покупатели. В таре яйца расфасованы по три штуки в три ряда.Фото новой упаковки появилось в социальных сетях, вызвав большой резонанс среди пользователей. За два дня под новостью "Девяток яиц, пожалуйста" появилось более полутора тысяч сообщений. Основная тема – донести до продавцов мысль о том, что необходимо писать стоимость одной единицы товара, так как у прилавка покупателю трудно рассчитать, в какой таре выгоднее приобрести тот или иной продукт. Кстати говоря, на упаковках с девятью яйцами поставщик крупно указал их количество, передает РИА Новости.Яйца, продаваемые в российских магазинах, резко подорожали в начале декабря 2018 года. По мнению экспертов, причина – желание торговых сетей быстрее получить прибыль на фоне ожидания спроса на продукт перед новогодними праздниками. Других причин для повышения цен на яйца не было. При этом после новогодних каникул их стоимость, как правило, не снизилась.