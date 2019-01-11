Скандал разгорелся вокруг эфира американского телеканала Fox Q13 из Сиэтла. Журналисты показали интервью Трампа, в котором лицо американского президента было намеренно искажено. Кто виноват, неясно, но редактора канала уволили.

Скандал разгорелся вокруг эфира американского телеканала Fox Q13 из Сиэтла. Журналисты показали интервью Трампа, в котором лицо американского президента было намеренно искажено. Кто виноват, неясно, но редактора канала уволили, сообщает Independent.В эфир канала вышло видео, где Трамп был запечатлен с оранжевым лицом и с высунутым языком.Представители телеканала извинились за то, что показали главу государства в неприглядно свете.В настоящий момент руководство Fox Q13 пытается выяснить, виновен ли уволенный редактор в искажении видео или же он поставил в эфир переделанную кем-то другим запись.