Пламя вспыхнуло около 16 часов 10 декабря в ТЦ Созидатель в Заволжском районе города. На кадрах видно, как сотрудники центра неспешно тушат горящий подвесной светильник, при этом на заднем плане слышен детский смех.

В ульяновском торговом центре произошло возгорание в зоне детской игровой площадки, однако пожарная сигнализация не сработала, а юных посетителей никто и не подумал эвакуировать. Очевидец сняла на видео процесс тушения.Пламя вспыхнуло около 16 часов 10 декабря в ТЦ "Созидатель" в Заволжском районе города. На кадрах видно, как сотрудники центра неспешно тушат горящий подвесной светильник, при этом на заднем плане слышен детский смех — ребят никто и не подумал выводить с игровой площадки, несмотря на едкий дым."Почему не сработала пожарная сигнализация? Под суд всех причастных, вторую "Зимнюю вишню" захотели?" — негодуют местные жители.Сейчас прокуратура Заволжского района проверяет деятельность сотрудников подразделения системы МЧС на предмет контроля за устранением администрацией ТЦ ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности.