В Томпонском районе Якутии на переправе через реку Алдан два бензовоза марок Scania и Iveco провалились под лед. По предварительным данным, причина случившегося – превышение тоннажа грузоперевозок на данном участке.

В Томпонском районе Якутии на переправе через реку Алдан два бензовоза марок Scania и Iveco провалились под лед. О происшествии СМИ сообщили представители противопожарной службы региона.Как уточняется, 10 января около 21:00 по местному времени (15:00 по времени Москвы) два бензовоза провалились под лед в 16 километрах от села Мегино-Алдан. В результате ЧП произошла утечка дизельного топлива, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются ее объем и площадь разлива.По предварительным данным, причина случившегося – превышение тоннажа грузоперевозок на данном участке. Для движения по ледовой переправе здесь разрешена максимально допустимая нагрузка 30 тонн.В настоящее время на месте ЧП работают две машины для перекачки топлива и бульдозер с тралом. Температура воздуха в районе происшествия – минус 40 градусов.