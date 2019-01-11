Он залез к ней в квартиру через окно

Он залез к ней в квартиру через окноВ конце декабря прошлого года полицейские задержали жителя Юрьев-Польского района. Мужчину подозревают в краже денег у пенсионерки, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Пьяный злоумышленник повредил оконную раму и залез в квартиру к 92-летней старушке. Украв 10 тысяч рублей, грабитель скрылся с места преступления.Мужчина во всем признался, пояснив, что заранее узнал об отсутствии бабушки дома, а деньги уже успел потратить.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.