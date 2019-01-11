Пользуясь отсутствием хозяйки, злоумышленник проник в квартиру и похитил 10 000 рублей.

В конце декабря прошлого года в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Юрьев-Польскому району был задержан 44-летний местный житель. Мужчина подозревается в совершении кражи денег из квартиры пенсионерки.Установлено, что подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, повредил оконную раму и пробрался в квартиру к 92-летней жительнице районного центра. Похитив 10 000 рублей, фигурант скрылся с места преступления.В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что заранее узнал об отсутствии хозяйки дома, а похищенные деньги впоследствии потратил на собственные нужды.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).