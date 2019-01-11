Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ с высокой вероятностью посетит Штаты для торговых переговоров.

Министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ "с высокой вероятностью" посетит Штаты для торговых переговоров. Визит политика может состояться уже в январе, передает ТАСС.Мнучин выразил надежду, что приостановка работы американского правительства (шатдаун) не отразится на планах Лю Хэ. Глава минфина сделал свое заявление во время брифинга.С 22 декабря 2018 года деятельность администрации США частично приостановлена из-за разногласий по поводу финансирования строительства пограничной стены. Шатдаун уже внес свои коррективы в политическую и экономическую жизнь США – к примеру, президент Трамп не поехал на форум в Давос. Даже рождественская елка у Белого дома погасла: на ее ремонт нет средств.