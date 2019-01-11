Звезды сулят прославленной балерине Анастасии Волочковой новую любовь. Для танцовщицы главное сейчас – не упустить свое счастье.

Звезды сулят прославленной балерине Анастасии Волочковойновую любовь. Для танцовщицы главное сейчас – не упустить свое счастье.По словам астролога Лилии Любимовой, в 2019 году АнастасиюВолочкову ожидает судьбоносная встреча. Новый знакомый может навсегда изменитьжизнь балерины. Очень важно чтобы знаменитость не прозевала момент, ведь следующийраз звезды сойдутся благоприятным для нее образом только через несколько лет.Любимова уверена, что таинственный воздыхатель возникнет вжизни Анастасии уже весной, в марте-апреле. Он будет состоятелен, в возрасте и,возможно, иностранец. "Сначала какое-то время с ним просто пообщаться, аузаконить отношения где-то через полтора года – к лету 2020 года", – отметилаастролог.Лилия предупреждает, что в начале отношений у влюбленныхможет случиться конфликт, из-за которого они на время разойдутся. Однако вавгусте 2019 года их чувства вспыхнут с новой силой, и и уже летом 2020 года пара сыграет свадьбу.Но тут, сами понимаете, какая штука: звезды предлагают, ноони не обязывают. Она же по-разному может себя вести… То есть у нее естьвозможности, и ей желательно их не пропустить. В любом случае какой-тоинтересный объект обязательно появится, который будет проявлять к ней симпатию,а уж как она распорядится этой возможностью звезд, это, конечно, ее личныйвыбор. За ухо ее в ЗАГС никто не потянет", – цитирует Лилию Любимову .