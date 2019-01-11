Смерть немного необычная, квалифицировал происшествие в штате Флорида шериф округа Орнландо. Здесь лопасти винта ударили по голове 62-летнего мужчину, обслуживавшего вертолет.

Смерть немного необычная — так квалифицировал происшествие в штате Флорида шериф округа Эрнандо. Здесь лопасти винта ударили по голове 62-летнего мужчину, обслуживавшего вертолет.Пострадавший погиб на месте, сообщает РИА Новости. Уточняется, что один из обслуживавших вертолет техников был просто обезглавлен. Погибшего звали Сальваторе Диси.Происшествие расследует полиция. Шериф пообещал после расследования дать ответы на все вопросы.