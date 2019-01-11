Похищенное оборудование использовалось при проведении ремонтных работ на федеральной автодороге.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 29 и 31-летнего местных жителей. Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В период с сентября по декабрь прошлого года в полицию поступило несколько сообщений о хищении аккумуляторов, обеспечивающих функционирование световых элементов на дорожных знаках, применяемых в ходе ремонта федеральной автодороги. Злоумышленники, пользуясь моментом, когда оборудование оставалось без присмотра, похищали его и скрывались.В одном из случаев предметом преступного посягательства стал аккумулятор строительного трактора, припаркованного у дороги.В общей сложности были похищены десять аккумуляторов. Сумма материального ущерба, причиненного собственнику, превысила 80 000 рублей.Подозреваемые были задержаны полицейскими в конце декабря прошлого года в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Свою вину в содеянном фигуранты признали.Установлено, что похищенное имущество подозреваемые реализовали, а денежные средства потратили на личные нужды.В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.