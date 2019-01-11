Перевозчик объяснил, с чем связана их установка

Перевозчик объяснил, с чем связана их установкаВ социальных сетях появился пост о том, что во владимирских автобусах начали устанавливать турникеты. Конечно же, горожане предположили, что в ближайшее время в общественном транспорте появятся валидаторы, и оплачивать проезд можно будет безналичным способом.Однако руководство главной транспортной компании города опровергло эту информации. Как рассказал нашим коллегам из «» гендиректор АДМ Андрей Малый, турникет установили всего в одном автобусе и совсем для других целей.Нововведение нужно для того, чтобы точно посчитать суточное количество пассажиров на относительно новом маршруте №9С и выяснить, есть ли необходимость удваивать количество этих автобусов.Кроме того, перевозчик проверит, будут ли турникеты замедлять процесс посадки и высадки пассажиров, если в городе все же появится оплата проезда через валидаторы.