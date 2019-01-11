Она стала больше почти на 2 тысячи рублей

Она стала больше почти на 2 тысячи рублейВо Владимирской области увеличилась цена квадратного метра жилья на I квартал 2019 года. Этот показатель остался прежним почти во всех городах страны, за исключением 13-ти регионов.В приказе Министерства строительства и ЖКХ России от 19 декабря прошлого года показатель средней рыночной стоимости квадратного метра во Владимирской области в I квартале 2019 года составил почти 37 тысяч рублей. Эти цифры применяют для расчёта размеров соцвыплат на приобретение недвижимости.А в последнем квартале прошлого года квадратный метр жилья в 33-м регионе в среднем стоил 34 тысячи 970 рублей, то есть, разница составила почти 2 тысячи рублей.