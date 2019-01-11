Врачам и учителям разрешат принимать
подарки. Единая Россия хочет законодательно сохранить это право за
работниками социальной сферы.
Врачам и учителям разрешат принимать
подарки. "Единая Россия" хочет законодательно сохранить это право за
работниками социальной сферы.
Партия подготовит и внесет ко второму чтению соответствующего
закона поправки, исключающие учителей и
врачей из перечня должностных лиц, которым предлагается запретить принимать
подарки. Об этом заявила координатор проекта
"Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.
Запретить принимать подарки
предлагает правительство, это оно внесло в Госдуму новый закон. Но Аршинова
считает подход, когда изменения условий труда учителей и врачей рассматриваются
только через призму дополнительных ограничений, несистемным.
"Нужно, прежде
всего, направить усилия на улучшение условий труда таких социально важных
категорий работников". – сказала депутат.
Ранее Аршинова уже выступала
против внесения учителей и врачей в список должностных лиц, которым планируется
запретить принимать подарки, а "Единая Россия" запустила в мобильном приложении
"Избиратель-депутат" опрос граждан по этой острой теме.
Напомним, что в
правительственном законопроекте о запрете подарков значатся сенаторы, депутаты
Госдумы, выборные руководители на местах и лица, занимающие государственные
должности. Также в списке сотрудники Центробанка
и работники организаций, выполняющих задачи федерального и регионального
масштабов.