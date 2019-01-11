Врачам и учителям разрешат принимать подарки. Единая Россия хочет законодательно сохранить это право за работниками социальной сферы.

Врачам и учителям разрешат приниматьподарки. "Единая Россия" хочет законодательно сохранить это право заработниками социальной сферы.Партия подготовит и внесет ко второму чтению соответствующегозакона поправки, исключающие учителей иврачей из перечня должностных лиц, которым предлагается запретить приниматьподарки. Об этом заявила координатор проекта"Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.Запретить принимать подаркипредлагает правительство, это оно внесло в Госдуму новый закон. Но Аршиновасчитает подход, когда изменения условий труда учителей и врачей рассматриваютсятолько через призму дополнительных ограничений, несистемным."Нужно, преждевсего, направить усилия на улучшение условий труда таких социально важныхкатегорий работников". – сказала депутат.Ранее Аршинова уже выступалапротив внесения учителей и врачей в список должностных лиц, которым планируетсязапретить принимать подарки, а "Единая Россия" запустила в мобильном приложении"Избиратель-депутат" опрос граждан по этой острой теме.Напомним, что вправительственном законопроекте о запрете подарков значатся сенаторы, депутатыГосдумы, выборные руководители на местах и лица, занимающие государственныедолжности. Также в списке сотрудники Центробанкаи работники организаций, выполняющих задачи федерального и региональногомасштабов.