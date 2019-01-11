В Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса в Павлограде произошла вспышка метана. В результате ЧП пострадали пятеро горняков. Все шахтеры были эвакуированы с места аварии.

В Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса в Павлограде произошла вспышка метана. В результате ЧП пострадали пятеро горняков. Все шахтеры были эвакуированы с места аварии. О происшествии сообщили представители пресс-службы энергохолдинга "ДТЭК", которому принадлежит данная шахта.Как уточняется, вспышка метана произошла на выемочном участке 1130 лавы на шахте имени Героев космоса "ДТЭК Паволградуголь" в 22:15 по московскому времени 10 января.Все работники были эвакуированы с места случившегося. В результате аварии пятеро горняков получили ожоги второй и третьей степени. В настоящее время они находятся в Павлоградской городской больнице.На шахте введен план ликвидации аварии, передает РИА Новости. Устанавливаются причины произошедшего. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.