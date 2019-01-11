За 11 месяцев 2018 г. более 500 тысяч человек перевели свои кредиты

За 11 месяцев 2018 г. более 500 тысяч человек перевели свои кредитыЗа 11 месяцев 2018 г. более 500 тысяч человек перевели свои кредиты в ВТБ в рамках программы рефинансирования займов сторонних банков. Общая сумма выдачи за этот период превысила 240 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. эти показатели выросли в 1,5 раза.Доля займов в рамках рефинансирования в общем портфеле кредитов наличными на 1 декабря 2018 г. составила около 30%. Регионами-лидерами являются Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, республика Татарстан и Иркутская область.В настоящий момент программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 10,9% годовых. Она позволяет объединить любые кредиты других банков в один - как залоговые, так и беззалоговые, погашать долг одним комфортным платежом, снизить ежемесячный платеж и получить дополнительные денежные средства — до 5 млн рублей без поручительства третьих лиц.По статистике, средний возраст клиентов, обращающихся за рефинансированием, составляет около 35 лет. Это заемщик с высшим образованием, состоящий в браке. Его доход – от 40 до 100 тысяч рублей в Москве, и от 30 до 70 тысяч – в других регионах.Дмитрий Поляков, начальник управления кредитных продуктов, вице-президент ВТБ, отметил: «Мы отмечаем, что интерес клиентов к программе рефинансирования сохраняется. Основным фактором является низкая ставка, которая позволяет клиенту сэкономить на платеже или обслуживании кредита. Это делает особо популярным рефинансирование для снятия обременения с недвижимости у ипотечных заемщиков, а также залога с автомобиля для экономии на полисе КАСКО».Рефинансирование предлагается для заемщиков с положительной кредитной историей, которые на момент обращения своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по кредиту в другом банке.