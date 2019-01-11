Я экстрасенс, ясновидящая, финалистка шестой Битвы экстрасенсов. Свою жизнь посвятила помощи и служению людям. При помощи своих экстрасенсорных способностей я помогаю решить многие проблемы, с которыми сталкивается человек, проходя свой жизненный путь, – так Кажетта Ахметжанова рекламирует свои услуги. После участия в популярном мистическом проекте к ней пошли толпы страждущих. Однако разоблачительный фильм Бориса Соболева, который вышел на канале Россия, может ее лишить клиентов.

"Я экстрасенс, ясновидящая, финалистка шестой "Битвы экстрасенсов". Свою жизнь посвятила помощи и служению людям. При помощи своих экстрасенсорных способностей я помогаю решить многие проблемы, с которыми сталкивается человек, проходя свой жизненный путь", – так Кажетта Ахметжанова рекламирует свои услуги. После участия в популярном мистическом проекте к ней пошли толпы страждущих. Однако разоблачительный фильм Бориса Соболева, который вышел на канале "Россия", может ее лишить клиентов."Это подлая ложь, что победу в "Битве экстрасенсов" можно купить. Это все не более чем досужие домыслы! – заверила Кажетта корреспондента "Дни.ру". – В "Битве сильнейших" нам давали более сложные задания – например, рассказать все о человеке, с которым пришел участник. Разговоры о том, что продюсеры шоу "сливали" нам информацию о людях, – провокация. Мы каждый день работали с новыми людьми, о каких "сливах" тут можно говорить?!""Вообще, когда недобросовестные журналисты начинают поливать грязью экстрасенсов, это последнее дело, – считает Ахметжанова. – К сожалению, русскому человеку гораздо проще обвинить в своих бедах какого-то экстрасенса, колдуна, мага. Так было во все времена – взять того же Распутина...""Люди не ищут проблему в себе, внутри своих семей, им легче все свалить на экстрасенсов. Есть люди, которые обладают сверхспособностями, сверхмощной энергией, но это не видно обычному человеку, как ему не видна, например, радиация. Я считаю, что нельзя клеветать на людей, которые помогают и исцеляют других", – заявила ясновидящая. Тем самым она плюнула в лицо всем жаждущим сенсаций разоблачителям.Шумиха, спровоцированная фильмом-расследованием Бориса Соболева "Идущие к черту", который вышел на телеканале "Россия", не утихает который день. Люди в шоке от того, что на протяжении 19 сезонов их водили за нос, а проходимцы всех мастей зарабатывали огромные деньги на чужом горе."Всем, кто был на программах жертвой, необходимо подать в суд – на ТНТ, на режиссера этих "спектаклей", "Мошенники, шарлатаны и подлецы! За такие вещи надо отправить за решетку всю эту шваль, начиная от сотрудников телеканала ТНТ, заканчивая всеми преступными обезьянами, которые наживаются на горе людей!" – кричат разъяренные люди в социальных сетях.