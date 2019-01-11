Детская студия «Русь» областного Центра народного творчества удостоена Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Слияние культур». Он проходил в Казани.

Детская студия Русь областного Центра народного творчества удостоена Гран-при Международного фестиваля-конкурса Слияние культур. Он проходил в Казани.Участниками форума стали 86 коллективов и исполнителей из разных регионов России. Детская вокально-хореографическая студия Русь под руководством заслуженного артиста Виталия Антонова выступала в номинации Фольклорное творчество. Ансамбль. Смешанная младшая возрастная категория.Отдельные исполнители и хореографические номера коллектива были представлены и в других номинациях, и были удостоены дипломов I степени.