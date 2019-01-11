Вещество он заказал в интернете

Вещество он заказал в интернетеЖитель Собинки заказал в интернете сильнодействующее вещество из Беларуси. Об этом стало известно полицейским и таможенникам. Заказ он должен был получить в конце декабря.Когда мужчине пришел конверт, он пришел за ним на почту. Там-то его и задержали правоохранители, изъяв посылку. Экспертиза показала, что внутри находился препарат весом 10,10 граммов, содержащий в составе тестостерона пропианат. Это вещество запрещено к перемещению через государственную границу России.Проверка продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.