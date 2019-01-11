Используя найденную на улице банковскую карту, фигуранты оплачивали товары в торговых точках.

В конце декабря прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району обратился 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него были похищены денежные средства в сумме более пяти тысяч рублей. Пропажу денег потерпевший обнаружил в момент, когда получил уведомления о списании средств с банковской карты, которой в последнее время не пользовался.В результате оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в хищении, двух 19-летних и 18-летнего местных жителей.Задержанные свою вину признали.Установлено, что фигуранты нашли банковскую карту на одной из улиц города и впоследствии несколько раз использовали её для оплаты товаров в разных торговых точках города.Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт).