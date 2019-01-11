Раньше на нее тратили больше 500 тысяч рублей в месяц

Раньше на нее тратили больше 500 тысяч рублей в месяцВладимирским журналистам приоткроют завесу тайну и покажут бывшую резиденцию губернатора Светланы Орловой изнутри, сообщают . Для представителей СМИ устроят экскурсию по комплексу жилых и нежилых зданий на Московском шоссе, 29.Напомним, действующий губернатор Владимир Сипягин сократил бюджетные расходы по многим направлениям. В том числе глава региона больше чем на 500 тысяч рублей урезал расходы на содержание резиденции.