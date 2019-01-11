Популярный казахстанский певец Торегали
Тореали прямо на сцене плюнул в лицо мальчику, вышедшему к нему с цветами. Ролик
опубликовал в своем Instagram сам артист.
Популярный казахстанский певец Торегали
Тореали прямо на сцене плюнул в лицо мальчику, вышедшему к нему с цветами. Ролик
опубликовал в своем Instagram сам артист.
На кадрах видно, как Торегали берет малыша за челюсть и далее
производит шокирующее многих действие. Более того, когда ребенок разворачивается,
чтобы уйти, певец пинает его ногой под зад. Свое, мягко говоря, странное
поведение артист оправдал древним казахским обычаем: якобы со слюной талант передается
от человека к человеку. Со сцены он объяснил, что так делали у них в
ауле.
Зрители отреагировали на инцидент отреагировали бурными
аплодисментами. Но пользователи соцсетей остались поведение певца недовольны,
обвинив его в невоспитанности.