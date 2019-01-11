Популярный казахстанский певец Торегали Тореали прямо на сцене плюнул в лицо мальчику, вышедшему к нему с цветами. Ролик опубликовал в своем Instagram сам артист.

Популярный казахстанский певец ТорегалиТореали прямо на сцене плюнул в лицо мальчику, вышедшему к нему с цветами. Роликопубликовал в своем Instagram сам артист.На кадрах видно, как Торегали берет малыша за челюсть и далеепроизводит шокирующее многих действие. Более того, когда ребенок разворачивается,чтобы уйти, певец пинает его ногой под зад. Свое, мягко говоря, странноеповедение артист оправдал древним казахским обычаем: якобы со слюной талант передаетсяот человека к человеку. Со сцены он объяснил, что так делали у них вауле.Зрители отреагировали на инцидент отреагировали бурнымиаплодисментами. Но пользователи соцсетей остались поведение певца недовольны,обвинив его в невоспитанности.