Специалисты из Института общественного здравоохранения в
Калифорнии заявили, что использование зубной нити может представлять серьезную
опасность для здоровья. Научная статья была опубликована в зарубежном издании Nature.
Специалисты из Института общественного здравоохранения в
Калифорнии заявили, что использование зубной нити может представлять серьезную
опасность для здоровья. Научная статья была опубликована в зарубежном издании Nature.
В исследовании приняли участие 178 испытуемых. Каждый из них
заполнил анкету об образе жизни, после чего сдал кровь, в которой ученые искали 11
различных полифторалкильных соединений, способных накапливаться в почках и печени. Специалисты установили, что эти вещества попадают в организм после употребления
еды из пластиковых контейнеров, грязной воды, а также при использовании зубной
нити.
Американские специалисты подробно изучили 18
марок продукта. Они обнаружили, что многие из них действительно содержат вредные
соединения. Однако ученые поспешили успокоить любителей зубной нити: пока
не известно, может ли количество веществ, попадающих в организм с зубной
нитью, представлять серьезную опасность для человека.
Ранее международная группа ученых создала материал, который
может восстанавливать зубную эмаль. Новое вещество может противостоять кислой
пище, напиткам, а также перепадам температуры из-за очень горячей и холодной
еды. Более того, ткань поможет сохранить зубы в хорошем состоянии долгие годы.