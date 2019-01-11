Отношения звезда сериала Кухня и популярной актрисы продолжают оставаться объектом внимания прессы. Недавно в СМИ появились новые подробности звездного романа. До знакомства с Татьяной Арнтгольц артист состоял в романтических отношениях с эстонской журналисткой.

Отношения звезда сериала "Кухня" и популярной актрисыпродолжают оставаться объектом внимания прессы. Недавно в СМИ появились новыеподробности звездного романа. До знакомства с Татьяной Арнтгольц артист состоялв романтических отношениях с эстонской журналисткой.Марк Богатырев долгое время встречался со студенткой Высшейшколы телевидения МГУ Екатериной Грудиной. Многие знакомые пары были уверены,что они скоро узаконят отношения. Однако этого не произошло. Актер познакомился с , и между ними вспыхнули сильные чувства. В конце 2018 годаМарк разместил пост, в котором поблагодарил Бога за встречу с актрисой. "Спасибовсем кто был рядом, спасибо Богу что встретил тебя @tarntgoltsofficial, моя любовь" – написал он.Сама Екатерина спокойно отнеслась к разрыву и не винитсвоего бывшего возлюбленного. "Мне очень нравятся слова американского писателяи философа Ричарда Баха: "Мы сами создаем свой мир. Как же мы можем обижатьсяна жизнь, которую создали для себя сами? Кого винить, кроме самих себя? Кто,кроме нас, может изменить ее?", – передает ее слова "".Напомним, слухи о романе Марка Богатырева ипоявились еще осенью прошлого года. Тогда звезда сериала "Кухня" насвоей официальной страничке в социальной сети Instagram разместила снимок женщиныв темных очках. Многие подписчики узнали в ней популярную актрису. В подписи к посту Марк в шутку назвал ее девушкой, которая "задумала его захомутать".