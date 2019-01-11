Звезда сериала Воронины рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после переезда за город. Семья Екатерины Волковой продолжает жить в необустроенном доме.

Звезда сериала "Воронины" рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после переезда за город. Семья Екатерины Волковойпродолжает жить в необустроенном доме.Около года назад актриса переехала вместе с супругом и шестилетнейдочерью в загородный особняк. И по сей день они продолжают обустраивать новыйдом. "Когда только въехали, первый этаж был в полиэтиленовых перегородках. Водной части мы жили, в другой в это время красили стены, ставили окна, двери. Дажесейчас приходится постоянно что-то доделывать. Где-то нет дверей, куда-топросится еще одна тумбочка", – поделилась .Артистка призналась: после того как она уехала из города, ее жизнь кардинально изменилась. Выходные дни Волкова предпочитает проводить дома вместе с семьей. "Мы готовим, сидим у камина, смотрим фильмы, а потом идем прогуляться с собаками.Такие дни, правда, случаются крайне редко, я уже и не помню, когда былпоследний", – передает ее слова . Звезда "Ворониных" в шутку назвала такие дни "тюленьими".также рассказала, что из-за непростого рабочего графика часто приезжает домойпоздно, поэтому все заботы о ребенке ложатся на ее мужа Андрея. Он помогает дочери делать домашнюю работу,а после этого они вместе смотрят мультфильмы. Иногда они так увлекаются, чтодаже забывают поужинать. "Приезжаешь домой, а тут Лиза: "Мамочка, а можно поесть?" – с улыбкой отметила артистка.