Солист группы Корни Алексей Кабанов затаил обиду на телевизионщиков. Артист стал участником программы На самом деле Первого канала. После съемок певец в личном микроблоге заявил, что редакторы шоу выставили его моральным уродом.

Солист группы "Корни" Алексей Кабанов затаил обиду на телевизионщиков.Артист стал участником программы "На самом деле" Первого канала. После съемок певецв личном микроблоге заявил, что редакторы шоу выставили его моральным уродом.По словам Кабанова, команда под руководством ДмитрияШепелева создала ему образ настоящего подонка, коим он не является. "Нуэто просто игра на низменных чувствах толпы. Мол: "Смотрите, зазвездился!Что он о себе возомнил! Ничтожество", – написал раздосадованный певец всоцсетях.По мнению члена экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, Кабанов сам виноват в сложившейся ситуации. Якобы артист заранее знал на что идет."Мне больше всего нравится, как после каждой передачиочередная "звезда" рассказывает о том, как ее обманул Шепелев,Борисов или Малахов. Все прекрасно понимают, что это скандальный формат, чтотам поливают грязью людей, особенно тех, кого приглашают героем передачи,причем естественно платят им приличный гонорар. А потом после эфира в соцсетяхслышен "плач Ярославны" о том, что как же так, я такаяхорошая/хороший, а на меня всех собак спустили негодники", – рассудилобщественник.Манукян посоветовал Алексею и ему подобным звездам несколькораз подумать, прежде чем пускаться в авантюру под названием "Ток-шоу", а давсогласие на участие не жаловаться на подлость телевизионщиков. "Не ходите на эти эфиры, не берите эти деньги, и никто васне будет поливать грязью. А если уж взяли деньги, то не плачьте. Это же работа,вы же не бесплатно туда ходите. Ваши слезы и возможно исковерканные судьбы —это плата за участие в этих передачах. Я давно призываю закрыть эти передачи,но послушайте, имейте голову и не будьте алчными, пока эти передачи выходят вэфир – просто не ходите на них, а если ходите и получаете за это деньги, то нежалуйтесь. Эти крокодиловы слезы никому не интересны", – резюмировал ВадимМанукян.Напомним, 10 января в студии программы "На самомделе" модель из Ростова-на-Дону Александра Михайлова требовала извиненийот солиста группы "Корни" Алексея Кабанова. Ранее девушка нашла всоцсетях свежую фотографию вокалиста и оставила язвительный комментарий."А раньше он казался симпатичным. Хорошо, что мечта детства не сбылась и яне вышла за него замуж", – написала красотка. В ответ Корнев разразилсянецензурной бранью.Артист долго отказывался извиняться перед обиженной моделью,Кабанов отмечал, что именно он – пострадавшая сторона в этом конфликте. Однаков ходе обсуждения все же сказал то, что хотела услышать от него Александра:"Я местами переборщил, я перегнул палку, я просто пыталсяобороняться".