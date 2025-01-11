Прокуратура Владимирской области опубликовала план-график проведения прокурором выездных приемов.

Прокуратура Владимирской области опубликовала план-график проведения прокурором Иваном Грибовым выездных приемов.Как уточнили в ведомстве, в январе прокурор посетит Александров, в феврале он встретится с жителями Мурома и Ковровского района, в марте вопросы Ивану Грибову смогут задать собинцы и жители пос. Красная Горбатка Селивановского района, в апреле – никологоровцы и собинцы. В мае прокурор приедет в Карабаново Александровского района и в Петушки, а в июне – г. Камешково и Меленки.