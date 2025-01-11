С 30 декабря по 5 января жители Владимирской области лишились 3 миллиона рублей из-за мошенников. Полицейские зарегистрировали 20 преступлений, связанных с использованием айти-технологий. Об

С 30 декабря по 5 января жители Владимирской области лишились 3 миллиона рублей из-за мошенников. Полицейские зарегистрировали 20 преступлений, связанных с использованием айти-технологий. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области. При этом мошенники продолжают использовать достаточно классические способы: «дополнительный заработок на инвестициях», «перевод денег на безопасный счет», «звонок от сотрудника пенсионного фонда/правоохранительных органов/оператора связи». Полицейские напоминают: если