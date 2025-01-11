Людмила Куклина из села Андреевское Петушинского района стала обладательницей почетного звания «Мать-героиня». Его женщине присвоил Владимир Путин за значительный вклад в укрепление

Людмила Куклина из села Андреевское Петушинского района стала обладательницей почетного звания «Мать-героиня». Его женщине присвоил Владимир Путин за значительный вклад в укрепление института семьи и успешное воспитание детей, рассказали в пресс-службе администрации района. Людмила родила и воспитала десятерых детей. Сейчас младшему из них 28 лет, а старшему – 45 лет. При этом женщина не захотела