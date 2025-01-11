Как уточнили в районной администрации, женщина родила и воспитала 10 детей.

Почетное звание «Мать-героиня» президент РФ Владимир Путин присвоил жительнице села Андреевское Петушинского района Людмиле Куклиной.Как уточнили в районной администрации, женщина родила и воспитала 10 детей. Младшему из них сейчас 28 лет, а старшему – 45 лет.Почти всю жизнь Людмила трудится медсестрой. Ранее она уже была награждена почетным знаком администрации Владимирской области «Родительская слава» и медалями «Медаль Материнства» 1-й степени и «Медаль Материнства» 2-й степени.