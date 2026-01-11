Уникальная Межнациональная ёлка, установленная на бульваре Художника Иванова во Владимире, участвует в национальном голосовании за звание «Ёлка России». Голосование продлится до 12 января.

Уникальная Межнациональная ёлка, установленная на бульваре Художника Иванова во Владимире, участвует в национальном голосовании за звание «Ёлка России». Голосование продлится до 12 января. В номинации для крупных городов представлен 31 проект. На данный момент владимирская ёлка, наряженная игрушками в народных традициях, набирает 0,67% голосов. Её главными конкурентами являются ёлки из Тюмени (48.17%) и Тулы (48.35%). Для победы