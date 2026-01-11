КТО ЕСТЬ КТО В РОССИИ
Владимир Владимирович Путин, отец углеводородной бомбы, муж страны, Мистер Мигалка 1999-2006.
Владимир Вольфович Жириновский, демон-комик, удачливый брат клоуна из Макдональдса.
Юрий Михайлович Лужков, переоснователь Москвы, мэрище добро, долго, сторуко и строяй.
Валентина Ивановна Матвиенко, губернантка и градоматерь.
Сергей Кужугетович Шойгу, доктор Жизнь, летающий ихтиандр. Хранится свернутым в самолете.
Роман Аркадьевич Абрамович, футбольный яхтсмен, недополубог, отец пятерых будущих миллиардеров.
Владимир Рудольфович Соловьев, барьерист. Устраивает бои гундосых с картавыми. Майор гламура.
Евгений Алексеевич Киселев, боевой робот демократии. С вооружения снят.
Филипп Бедросович Киркоров, певец ртом, крупный болга
еще анекдот!