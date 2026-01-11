Часть контейнеров повреждена, что грозит загрязнением окружающей среды.

В Селивановском районе прокурор требует от местных властей привести в порядок контейнерные площадки. Как рассказали в пресс-службе ведомства, проверка в Чертковском сельском поселении выявила серьезные нарушения: мусорные площадки завалены крупногабаритными отходами, не убираются и не дезинфицируются.Часть контейнеров повреждена, что грозит загрязнением окружающей среды и нарушает права жителей на комфортную жизнь.По итогам проверки прокурор направил представление главе сельской администрации, а в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил благоустройства. Устранение всех недочетов находится под контролем прокуратуры.