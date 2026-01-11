После увольнения женщина не получила компенсацию за неиспользованный отпуск и остаток зарплаты на сумму более 100 тысяч рублей.

В Коврове Владимирской области удалось решить проблему невыплаты зарплаты. Об этом рассказали в прокуратуре региона.Бывшая бухгалтер мебельного предприятия после увольнения не получила компенсацию за неиспользованный отпуск и остаток зарплаты на сумму более 100 тысяч рублей.Прокуратура установила нарушения трудового законодательства, в результате чего виновное лицо было оштрафовано по статье 5.27 КоАП РФ. Кроме того, прокуратура помогла бывшей сотруднице составить исковое заявление в суд.В итоге, все причитающиеся деньги, включая проценты за задержку, были полностью выплачены.