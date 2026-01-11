Для ликвидации последствий снегопадов во Владимире 11 января было задействовано 97 единиц спецтехники и 72 рабочих. Работы по расчистке ведутся круглосуточно во всех районах города, сообщили

Для ликвидации последствий снегопадов во Владимире 11 января было задействовано 97 единиц спецтехники и 72 рабочих. Работы по расчистке ведутся круглосуточно во всех районах города, сообщили в пресс-службе городской администрации. Для уборки привлекается весь парк снегоуборочной техники, включая машины подрядных организаций. При этом коммунальные службы работают не только в центральной части города, но и на