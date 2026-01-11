Прокуратура Владимирской области выявила массовые нарушения в работе 21 управляющей компании после новогодних праздников. Нарушители не обеспечивали своевременный вывоз мусора с

Прокуратура Владимирской области выявила массовые нарушения в работе 21 управляющей компании после новогодних праздников. Нарушители не обеспечивали своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок в областном центре. В результате проверки было установлено, что отходы скапливались и переполняли баки, а в ряде случаев мусор просто оставляли на земле рядом с контейнерными площадками. Для устранения нарушений прокуратура внесла