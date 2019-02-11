Музыкальный продюсер рассказал о своем отношении к актеру Алексею Панину. Иосиф Пригожин уверен, что у артиста начались серьезные проблемы с головой.

Музыкальный продюсер рассказал о своем отношении к актеру Алексею Панину. Иосиф Пригожин уверен, что у артиста начались серьезные проблемы с головой.Супруг певицы Валерии высказался против предложения лишить артиста государственной награды. Если Алексей Панин считает, что получил эту премию незаслуженно, то он может сам отказаться от нее. добавил, что когда артист получил эту награду, то в тот момент он был "адекватным человеком"."Тогдаон был в абсолютном адеквате и воспринимал информацию в должном русле.А сейчас у него что-то в его жизни произошло, в голове. Песня есть такая – "Бабочки в моем животе", а есть бабочки в моей голове", – поделился он в интервью каналу .Продюсер утверждает, что "не имеет смысла" отбирать звания у выдающихся деятелей, потому что это была "заслуга того времени". "Все равно, что в Голливуде актер выступает в определенный период времени, а потом его не стало. Что теперь звезду выковыривать? У каждого времени есть свои заслуги. Собственно говоря, в будущем у него, наверное, ничего не будет, а за те периоды, за то время, он это заслужил", – пояснил .Но не только поступки Алексея Панина вызвали у мужа Валерии неприятные чувства. Он отметил, что многие знаменитости сегодня прибегают к скандальным, аморальным выходкам ради привлечения внимания. "Мы ради телесмотрения, ради популярности, ради любых движений готовы делать все, что угодно. И искусство, которое как бы призвано воспитывать людей, оно сегодня никого в чистом виде не интересует. У нас принцип простой – "А сейчас для куражу я вам и жопу покажу", – заключил музыкальный продюсер.