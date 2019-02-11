Музыкальный продюсер рассказал о своем отношении к Алексею Панину. Иосиф Пригожин уверен, что у актера начались серьезные проблемы с головой.

Музыкальный продюсер рассказал о своем отношении к Алексею Панину. Иосиф Пригожин уверен, что у актера начались серьезные проблемы с головой.Супруг певицы Валерии не одобрил предложение лишить артиста государственной награды. Если Алексей Панин считает, что получил эту премию незаслуженно, он может отказаться от нее. пояснил: когда артист получал награду, он был адекватным человеком."Тогда он был в абсолютном адеквате и воспринимал информацию в должном русле.А сейчас что-то в его жизни произошло, в голове. Песня есть такая – "Бабочки в моем животе", а есть "бабочки в моей голове", – заявил он в интервью каналу "".Продюсер уверен, что нет смысла лишать артистов званий, ведь это прошлые заслуги. "Это все равно что в Голливуде актер выступал в определенный период, а потом его не стало. Что теперь? Звезду выковыривать? У каждого времени есть свои заслуги. Собственно говоря, в будущем у него, наверное, ничего не будет, а за те периоды, за то время он это заслужил", – уточнил .Не только поступки Алексея Панина вызывают у мужа Валерии неприятные чувства. Он отметил, что многие знаменитости опускаются до аморальных выходок, чтобы привлечь к себе внимание. "Мы ради телесмотрения, ради популярности, ради любых движений готовы делать все, что угодно. Искусство, которое призвано воспитывать людей, сегодня никого в чистом виде не интересует. У нас принцип простой: "А сейчас для куражу я вам жопу покажу", – заключил музыкальный продюсер.