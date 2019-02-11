Коллега известного футболиста Криштиану Роналду по итальянскому Ювентусу пал жертвой экспрессивности португальца. Раздраженный Криш хотел выбить мяч на трибуны, но попал в одноклубника.

Коллега известного футболиста Криштиану Роналду поитальянскому "Ювентусу" пал жертвой экспрессивности португальца. РаздраженныйКриш хотел выбить мяч на трибуны, но попал в одноклубника.Команда Роналду, "Ювентус", встречалась с "Сассуоло"в матче чемпионата Италии. Португалец сыграл рукой, находясь на линии штрафнойплощадки соперника. В раздражении на собственную неловкость решилвыбить мяч на трибуны – но попал прямо вголову Сами Хедиру, отправив того в нокдаун.Матч окончился со счетом 3:0 в пользу "Ювентуса".Забитыми мячами отметились и , и его "мишень" – Сами Хедира. Футболистиз Германии после матча опубликовал пост в Twitter. Он поблагодарил всех партнеров за отличную игру, а лично Роналду – за головную боль.