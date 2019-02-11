Коллега известного футболиста Криштиану Роналду по
итальянскому Ювентусу пал жертвой экспрессивности португальца. Раздраженный
Криш хотел выбить мяч на трибуны, но попал в одноклубника.
Коллега известного футболиста Криштиану Роналду по
итальянскому "Ювентусу" пал жертвой экспрессивности португальца. Раздраженный
Криш хотел выбить мяч на трибуны, но попал в одноклубника.
Команда Роналду, "Ювентус", встречалась с "Сассуоло"
в матче чемпионата Италии. Португалец сыграл рукой, находясь на линии штрафной
площадки соперника. В раздражении на собственную неловкость решил
выбить мяч на трибуны – но попал прямо в
голову Сами Хедиру, отправив того в нокдаун.
Матч окончился со счетом 3:0 в пользу "Ювентуса".
Забитыми мячами отметились и , и его "мишень" – Сами Хедира. Футболист
из Германии после матча опубликовал пост в Twitter. Он поблагодарил всех партнеров за отличную игру, а лично Роналду – за головную боль.