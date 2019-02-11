Он занял десятую строчку в рейтинге

Он занял десятую строчку в рейтингеСоюз биатлонистов России опубликовал список лучших биатлонистов России, куда вошёл и владимирец Алексей Слепов.Он набрал 466 очков, замкнув тем самым первую десятку списка, насчитывающего 82 спортсмена.Сейчас Алексей Слепов готовится к чемпионату России по биатлону, который начнется в Тюмени в конце марта. В этом сезоне он уже успел победить на этапе Кубка России по биатлону, а также занять первое место в заключительной эстафете в составе сборной на Кубке Европы. Кроме того, 9 февраля участвовал в гонках «Лыжня России» во Владимире и первым преодолел 10-километровую дистанцию.