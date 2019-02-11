Медики из США предостерегли пользователей Сети от участия в популярном челлендже. По его правилам, нужно расплескать на морозе кипяток.

Медики из США предостерегли пользователейСети от участия в популярном челлендже. По его правилам, нужно расплескать наморозе кипяток.В попыткеповторить популярные эффектные фото восемь человек попали в больницу Чикаго ссильными ожогами. У них зафиксированы ожоги тела и лица.Самомумаленькому пациенту всего три года, старшему – 53. Медики рассказали, чтоучастники флэшмоба #дубакчеллендж направляли кипяток не в воздух, а на другихлюдей, передает сообщает CBS.Флешмоб придумалисибиряки. Красочные и необычные снимки мигом сталинастоящим хитом в интернете.Затем забавуподхватили американцы под хештегом #boilingwaterchallenge ("челлендж кипящейводы"). Участники резко выливают в воздух кипяток, который сразу замерзает ипревращается в ледяную пыль. Такое явление называют эффектом Мпембы. Обнаружившийэтот феномен ученый заметил, что горячая вода замерзает быстрее холодной.Поддержали флэшмоб и пожарные в Еврейскойавтономной области. Биробиджанские спасатели, участвуя в данном челлендже,призывают граждан к здоровому образу жизни.Ранеежители российского Севера подхватили запущенный в США флешмоб #frozenpants. Его участники оставляют на улицесвежевыстиранную одежду и ждут, когда она замерзнет. Затем они ставятвертикально объемные костюмы, таким образом "оживляя" их.