Медики из США предостерегли пользователей
Сети от участия в популярном челлендже. По его правилам, нужно расплескать на
морозе кипяток.
Медики из США предостерегли пользователей
Сети от участия в популярном челлендже. По его правилам, нужно расплескать на
морозе кипяток.
В попытке
повторить популярные эффектные фото восемь человек попали в больницу Чикаго с
сильными ожогами. У них зафиксированы ожоги тела и лица.
Самому
маленькому пациенту всего три года, старшему – 53. Медики рассказали, что
участники флэшмоба #дубакчеллендж направляли кипяток не в воздух, а на других
людей, передает сообщает CBS.
Флешмоб придумали
сибиряки. Красочные и необычные снимки мигом стали
настоящим хитом в интернете.
Затем забаву
подхватили американцы под хештегом #boilingwaterchallenge ("челлендж кипящей
воды"). Участники резко выливают в воздух кипяток, который сразу замерзает и
превращается в ледяную пыль. Такое явление называют эффектом Мпембы. Обнаруживший
этот феномен ученый заметил, что горячая вода замерзает быстрее холодной.
Поддержали флэшмоб и пожарные в Еврейской
автономной области. Биробиджанские спасатели, участвуя в данном челлендже,
призывают граждан к здоровому образу жизни.
Ранее
жители российского Севера подхватили запущенный в США флешмоб #frozenpants. Его участники оставляют на улице
свежевыстиранную одежду и ждут, когда она замерзнет. Затем они ставят
вертикально объемные костюмы, таким образом "оживляя" их.