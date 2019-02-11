Бывшая прима Большого театра вновь собралась под венец.
Анастасия Волочкова начала приготовления к свадьбе.
Бывшая прима Большого театра вновь собралась под венец.
Анастасия Волочкова начала приготовления к свадьбе.
В личном Instagram Анастасия опубликовала обращение к
подписчикам. Звезда сообщила, что из-за обилия негатива на своей странице
вынуждена закрыть комментарии. Временно поклонники и злопыхатели лишатся
возможности делиться своим мнением.
Также Волочкова написала, что запрет на комментирование
будет стоять все то время, пока идет подготовка к ее свадьбе. "Мои добрые подписчики душой
всегда рядом. А те, кому неймется, варитесь в своем дерьме и захлебывайтесь в
нем на своих страницах.🤣 Я в этом не участвую.💃🏼
Или наденьте пуанты и потанцуйте на них.😂 И найдите в себе силы
пережить мой успех, роскошь, творчество, любовь и позитив.👍🏼💪🏻❤️🌺(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила балерина.
Напомним, что Анастасия Волочкова тщательно скрывает своего
нового любовника. Однако в недавнем эфире "Пусть говорят" Первого
канала она немного приоткрыла завесу тайны.
"Сексуальный
невероятно, он немножко младше меня, ему 38 лет. Удивительно статный, очень
умный и благородный", – рассказала она. Балерина также отметила, что ее
новый возлюбленный не женат, не имеет детей, живет и работает в Европе. Волочкова
уже тогда говорила, что мечтает о свадьбе, судя по всему, танцовщица дождалась
предложения от таинственного поклонника.