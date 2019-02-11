Бывшая прима Большого театра вновь собралась под венец. Анастасия Волочкова начала приготовления к свадьбе.

Бывшая прима Большого театра вновь собралась под венец.Анастасия Волочкова начала приготовления к свадьбе.В личном Instagram Анастасия опубликовала обращение кподписчикам. Звезда сообщила, что из-за обилия негатива на своей страницевынуждена закрыть комментарии. Временно поклонники и злопыхатели лишатсявозможности делиться своим мнением.Также Волочкова написала, что запрет на комментированиебудет стоять все то время, пока идет подготовка к ее свадьбе. "Мои добрые подписчики душойвсегда рядом. А те, кому неймется, варитесь в своем дерьме и захлебывайтесь внем на своих страницах.🤣 Я в этом не участвую.💃🏼Или наденьте пуанты и потанцуйте на них.😂 И найдите в себе силыпережить мой успех, роскошь, творчество, любовь и позитив.👍🏼💪🏻❤️🌺(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила балерина.Напомним, что Анастасия Волочкова тщательно скрывает своегонового любовника. Однако в недавнем эфире "Пусть говорят" Первогоканала она немного приоткрыла завесу тайны."Сексуальныйневероятно, он немножко младше меня, ему 38 лет. Удивительно статный, оченьумный и благородный", – рассказала она. Балерина также отметила, что ееновый возлюбленный не женат, не имеет детей, живет и работает в Европе. Волочковауже тогда говорила, что мечтает о свадьбе, судя по всему, танцовщица дождаласьпредложения от таинственного поклонника.