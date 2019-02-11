Чемпион Испании Барселона в матче 23 тура чемпионата Испании сыграла в Бильбао с местным Атлетиком. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Чемпион Испании "Барселона" в матче 23 тура чемпионата Испании сыграла в Бильбао с местным "Атлетиком". Встреча завершилась нулевой ничьей."Барса" владела некоторым преимуществом, но никому из соперников не удалось забить. Матч завершился с тем же счетом, что и начался – 0:0. "Барселона" впервые не забила в матчах домашнего чемпионата с 11 февраля 2018 года. Голевая серия "сине-гранатоых" составила 37 встреч."Севилья" уступала дома "Эйбару" 0:2, но сумела отыграться. Спасли хозяев от проигрыша голы Виссама Бен Йеддера на 88 и Пабло Сарабии на 90 минутах. Бывший спартаковец Квинси Промес сделал голевую передачу во втором эпизоде.