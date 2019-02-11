Максим Брусенцов встретился с директором научно-производственного предприятия

Максим Брусенцов встретился с директором научно-производственного предприятияВрио первого заместителя Губернатора Максим Брусенцов встретился с директором научно-производственного предприятия «БИОТУМ» Артуром Азаевым.В конце января Максим Брусенцов поговорил с инициативной группой жителей деревни Рукав, которая находится недалеко от битумного завода. Выслушав общественником, заместитель главы региона назначил комплексную проверку работы предприятия, чтобы узнать, все ли соответствует нормам экологических требований.На заводе «БИОТУМ» работает 120 сотрудников, до конца года на производстве хотят трудоустроить еще 180 человек. Там производят стройматериалы для дорожной отрасли и градостроительства: мастики, герметики, праймеры, полимерное битумное вяжущее. Руководство завода предоставило все необходимые документы, которые в ближайшее время детально изучат.Следующую встречу решили провести на территории самого завода с участием всех заинтересованных сторон – и жителей деревни Рукав, и общественников, и представителей органов власти, и контролирующих органов. Она пройдет уже после того, как на предприятии завершат все проверки Госинспекции строительного надзора.