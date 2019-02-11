Муж Наташи Королевой Сергей Глушко поделился одним из секретов своей стройности. Стриптизер записал видео для фанатов, представ без одежды.

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко поделился одним из секретов своей стройности. Стриптизер записал видео для фанатов, представ без одежды.Оказывается, Сергей Глушко сохранил великолепную форму не только благодаря регулярным занятиям спортом (и, по слухам, некоторым средствам фармакологии), но и обычной стене. По словам стриптизера, сразу после еды необходимо вплотную прижаться к любой ровной вертикальной поверхности."Маленькие хитрости от Тарзана. P.s.Рукой держу труселя, чтоб фирму не пиарить, А то сфотался тут недавно... случайно попал бренд один в кадр, так дистрибьюторы тут же расфигачили по всему инету...) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал такое сопровождение к ролику Сергей Глушко на своей страничке в социальной сети Instagram.Подписчики были сражены наповал. Причем не советом, а видом супруга певицы Наташи Королевой. В частности, многих пользователей Сети не смогла оставить равнодушными грудь стриптизера. "Больше, чем у Королевой... Я про грудь)", "Чет сиськи у тебя висячие стали)) И бицепс стоило бы подкачать)", "СЕРЕГА, ПОРА ЛИФЧИК НОСИТь, АТО ТИТЯХИ ПОДРОСЛИ УЖЕ :-))", "Грудь на женскую похожа, что то тут не то", "стесняюсь смотреть на тарзана в стрингах", "А че говорил то???? Людиииии вы слышали, или смотрели", "А вы лифчик одевать не пробовали", "Что то не то с грудными мышцами", "Груди ужасные, как после родов", – прокомментировали публикацию мужа Наташи Королевой пользователи Сети.Интересно, что особенно негативные высказывания позднее Сергей Глушкот выделил в отдельном посте. Он опубликовал несколько фотографий критикующих его людей и коротко подписал: "Мои фавориты".