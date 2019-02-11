8 февраля не стало Сергея Юрского. Выдающийся актер и режиссер скончался в Москве на 84-м году жизни, оставив после себя огромное наследие из блестяще сыгранных ролей. Каждый образ Сергея Юрского уникален.

8 февраля не стало Сергея Юрского. Выдающийся актер и режиссер скончался в Москве на 84-м году жизни, оставив после себя огромное наследие из блестяще сыгранных ролей. Каждый образ Сергея Юрского уникален.Всесоюзную славу актеру принесла роль директора школы-коммуны для беспризорников Викниксора в фильме "Республика ШКИД". Потом был его интеллигентный Остап Бендер в "Золотом теленке". И, конечно, всенародно любимый дядя Митя в фильме "Любовь и голуби".Почти полсотни ролей в кино, и каждая — эталон мастерства. Не говоря о служении в театре, которому он был беззаветно предан. Каким Сергей Юрский останется в нашей памяти?Остап был мечтой. Детской. 18 раз Юрский ездил к Швейцеру на пробы, чтобы сыграть не комедию – драму — и остаться лучшим Бендером в кино. Как в театре — лучшим Чацким.В Большой драматический поступил еще на третьем курсе — Товстоногов собирал не труппу — коллекцию драгоценных талантов, лучшую в СССР."Театр рождается не на сцене и не в зрительном зале, а на столкновении двух энергий", — считал народный артист РСФСР Сергей Юрский.В БДТ он обрел и преданного зрителя, и любовь на всю жизнь — Наталью Тенякову – и, конечно, исполнил лучшие роли."Старика надо играть. Старик не должен быть стариком на сцене. Я играл старика в тридцать лет", — рассказывал Юрский. Про тот спектакль и вспомнил Владимир Меньшов, когда звал в "Любовь и голуби". В 49 Юрский сыграл дядю Митю.Режиссер кричал "мотор" и ложился на пол от хохота. "Каждое его появление на площадке заставляло всех нас подтягиваться. И вообще всякое общение с ним было такое, что человек становился лучше", — вспоминает народный артист РСФСР, режиссер Владимир Меньшов.Самого народного героя сыграл потомственный интеллигент и тонкий интеллектуал. Юрский, конечно, больше чем артист, — мыслитель, писатель, режиссер, драматург: он писал пьесы под псевдонимом Игорь Вацетис. Он читал со сцены лучше всех.В БДТ он прослужил 20 лет, и это были золотые годы, которые сменила полоса отчуждения, — поставленный им "Мольер" стал событием, но в театре Товстоногова мог быть только один режиссер. Ни ролей, ни съемок, из эфира вырезали.Не по-актерски умный. Несоветский какой-то. Независимый слишком. Да еще и с Бродским дружил. Годы спустя он сыграл отца поэта. А тогда бросил все и уехал в Москву.И место встречи изменилось. Переезд в Москву разделил его жизнь на две равных половины. В Театре имени Моссовета Раневская называла его "человеком из Ленинграда"."Меня всегда восхищало его неумение и нежелание быть великим. Он был великолепным и неповторимым", — подчеркнул народный артист России Александр Филиппенко.Его прямой и честный взгляд часто казался опасным, даже если это был наивный взгляд дикаря в рязановском "Человека ниоткуда".Викниксора из "Республики ШКИД" он играл, вспоминая отца — директора цирка: бородка, очки — это от него.И ведь Юрский — из тех редких артистов, которые выше своих ролей. У него не игра — поиск правды."Когда я играл Сталина, меня интересовало, что в мозгу у человека, который стареет, но полагает государство частью себя", — рассказывал актер.Был у Сергея Юрского самый большой страх — потерять себя. И была любимая фраза: "Вода всегда течет вниз". Он шел вверх. И всегда против течения.В Театре имени Моссовета — опустевшая гримерка, розы у зеркала. 11 февраля — прощание. На сцене Сергей Юрский будет в последний раз.