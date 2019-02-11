Продюсер Валерий Жаров уверен, что Евгения Осина сгубило
отчаяние, которое появилось из-за невостребованности на сцене. Музыкальный менеджер
уверен, что именно Алла Пугачева не позволила певцу реализовать себя.
Продюсер Валерий Жаров уверен, что Евгения Осина сгубило
отчаяние, которое появилось из-за невостребованности на сцене. Музыкальный менеджер
уверен, что именно Алла Пугачева не позволила певцу реализовать себя.
По словам продюсера, в 1997 году Евгений Осин поразил зрителей исполнением
песни Примадонны "Любовь одна виновата". Однако после этого триумфального концерта артиста перестали
звать на съемки и выступления.
Отказали Евгению и в участии в популярной тогда
программе "Старые песни о главном". Жаров уверен, что вокалиста стали "вытеснять"
из шоу-бизнеса. "Пугачева выдала черную метку", – заявляет он беседуя с журналистами.
"Я очень сильно ругался. Но видимо это ревность
Пугачевская. Она всю жизнь была. Женька спел "Любовь одна виновата"
так, что Пугачевой надо поучиться петь у него", – заявил продюсер в эфире
программы "Прощание" телеканала .
Из-за невостребованности Осин сильно переживал, чтобы заглушить
боль он стал злоупотреблять алкоголем. Проблемы росли как снежный ком, ситуация
со временем только усугублялась.
Сам певец уже не мог бороться с пагубным пристрастием. Друзья
и поклонники пытались помочь Евгению, предлагали выступления на корпоративных
мероприятиях. Однако из-за пьянки Осин часто не выходил на сцену.
Артист проходил лечение от зависимости в реабилитационном
центре, однако терапия не помогла. Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года.
Он умер в одиночестве в своей квартире.