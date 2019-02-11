Продюсер Валерий Жаров уверен, что Евгения Осина сгубило отчаяние, которое появилось из-за невостребованности на сцене. Музыкальный менеджер уверен, что именно Алла Пугачева не позволила певцу реализовать себя.

Продюсер Валерий Жаров уверен, что Евгения Осина сгубилоотчаяние, которое появилось из-за невостребованности на сцене. Музыкальный менеджеруверен, что именно Алла Пугачева не позволила певцу реализовать себя.По словам продюсера, в 1997 году Евгений Осин поразил зрителей исполнениемпесни Примадонны "Любовь одна виновата". Однако после этого триумфального концерта артиста перестализвать на съемки и выступления.Отказали Евгению и в участии в популярной тогдапрограмме "Старые песни о главном". Жаров уверен, что вокалиста стали "вытеснять"из шоу-бизнеса. "Пугачева выдала черную метку", – заявляет он беседуя с журналистами."Я очень сильно ругался. Но видимо это ревностьПугачевская. Она всю жизнь была. Женька спел "Любовь одна виновата"так, что Пугачевой надо поучиться петь у него", – заявил продюсер в эфирепрограммы "Прощание" телеканала .Из-за невостребованности Осин сильно переживал, чтобы заглушитьболь он стал злоупотреблять алкоголем. Проблемы росли как снежный ком, ситуациясо временем только усугублялась.Сам певец уже не мог бороться с пагубным пристрастием. Друзьяи поклонники пытались помочь Евгению, предлагали выступления на корпоративныхмероприятиях. Однако из-за пьянки Осин часто не выходил на сцену.Артист проходил лечение от зависимости в реабилитационномцентре, однако терапия не помогла. Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года.Он умер в одиночестве в своей квартире.