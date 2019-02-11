Российские специалисты рассказали об опасности эхинококкоза. Медики сравнили размножение ленточных червей в человеческом организме со злокачественной опухолью.

Российские специалисты рассказали об опасности эхинококкоза.Медики сравнили размножение ленточных червей в человеческом организме со злокачественной опухолью.По словам экспертов, для лечения эхинококкоза наиболееэффективна противораковая терапия. В теле человека ленточные черви образуюткисту, которая растет и может достигнуть в размерах 50 сантиметров.Такая киста может привести к метастазам, по принципу онкологическогозаболевания, передает газета "Известия". По словам исследователей, это может привестик смерти зараженного. Они сравнили страшную болезнь с миной замедленногодействия.Даже операция не дает стопроцентнойгарантии того, что недуг отступит навсегда. Ведь стоит кисте немного прорватьсяпри вмешательстве, и черви снова попадут в организм, спровоцировав рецидив.Поэтому и лечат эхинококкоз, какраковую опухоль. Сначала пациенту проводят химиотерапию, затем удаляют кисту иснова химию, чтобы добить гельминтов. Коварство болезни в том, чтоона может развиваться десятилетиями."Друг отдруга люди заразиться эхинококкозом не могут. Болеют им чаще в регионах, гдеразвито пастбищное животноводство. Для нашей страны это Северный Кавказ", —рассказал директор института медицинской паразитологии, тропических итрансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев. Заражение,как правило, происходит от животных.Напомним, в начале февраля у курсантов Суворовскогоучилища в Ульяновской области нашли в легкихпатологию. Выяснилось, что ее вызвали черви эхинококки. Сейчас суворовцы отправлены в Центральный военныйклинический госпиталь имени Вишневского. Тамони пройдут курсы химиотерапии и при необходимости будут прооперированы.