Российские специалисты рассказали об опасности эхинококкоза.
Медики сравнили размножение ленточных червей в человеческом организме со злокачественной опухолью.
Российские специалисты рассказали об опасности эхинококкоза.
Медики сравнили размножение ленточных червей в человеческом организме со злокачественной опухолью.
По словам экспертов, для лечения эхинококкоза наиболее
эффективна противораковая терапия. В теле человека ленточные черви образуют
кисту, которая растет и может достигнуть в размерах 50 сантиметров.
Такая киста может привести к метастазам, по принципу онкологического
заболевания, передает газета "Известия". По словам исследователей, это может привести
к смерти зараженного. Они сравнили страшную болезнь с миной замедленного
действия.
Даже операция не дает стопроцентной
гарантии того, что недуг отступит навсегда. Ведь стоит кисте немного прорваться
при вмешательстве, и черви снова попадут в организм, спровоцировав рецидив.
Поэтому и лечат эхинококкоз, как
раковую опухоль. Сначала пациенту проводят химиотерапию, затем удаляют кисту и
снова химию, чтобы добить гельминтов. Коварство болезни в том, что
она может развиваться десятилетиями.
"Друг от
друга люди заразиться эхинококкозом не могут. Болеют им чаще в регионах, где
развито пастбищное животноводство. Для нашей страны это Северный Кавказ", —
рассказал директор института медицинской паразитологии, тропических и
трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев. Заражение,
как правило, происходит от животных.
Напомним, в начале февраля у курсантов Суворовского
училища в Ульяновской области нашли в легких
патологию. Выяснилось, что ее вызвали черви эхинококки. Сейчас суворовцы отправлены в Центральный военный
клинический госпиталь имени Вишневского. Там
они пройдут курсы химиотерапии и при необходимости будут прооперированы.