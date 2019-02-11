Говорят, у Виталины Цымбалюк-Романовской есть веская причина, почему она не отправилась с Прохором Шаляпиным в путешествие по Мексике, Америке и Карибам. В близком окружении пинистки утверждают, что она беременна.

Говорят, у Виталины Цымбалюк-Романовской есть веская причина, почему она не отправилась с Прохором Шаляпиным в путешествие по Мексике, Америке и Карибам. В близком окружении пинистки утверждают, что она беременна.В последнее время бывшая жена Армена Джигарханяна и певец Прохор Шаляпин не скрывают своих близких отношений. Они вместе отдохнули в доме отдыха, съездили к отцу артиста в Волгоград, где в местной психиатрической лечебнице проводит свои дни родитель Прохора, обнародовали пикантные снимки из сауны и постели. Общественность сделала вывод, что между Шаляпиным и Цымбалюк-Романовской любовная связь.Однако в отпуск по райским местам – Карибам, Мексике и солнечному Майами – Прохор почему-то отправился в гордом одиночестве. В близком окружении утверждают, что у Виталины есть веская причина не совершать многочасовые перелеты – беременность. В частности, стилист, дизайнер по костюмам и фотограф Ирина Кривко, которая снимала парочку, утверждает, что Цымбалюк-Романовской нежелательно летать, будучи на маленьком сроке."При перелете может произойти все, что угодно. Это и на плод влияет, и на состояние здоровья. Срок маленький еще, животика не видно. Мы посоветовали Виталине, чтобы она пока держала это в тайне. А потом, когда станет можно, почему бы нет? Есть же съемки и для женщин в положении", – рассказала Ирина Кривко в передаче "Новые русские сенсации".Бывшие возлюбленные прокомментировали информацию о беременности . К примеру, модель Анна Калашникова заявила, что мать Прохора Шаляпина с нетерпением ждет, когда наконец станет бабушкой. А экс-супруга певца Лариса Копенкина убеждена, что певец будет прекрасным отцом.Сами Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская предпочитают пока не обсуждать эти данные.