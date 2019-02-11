В Софии завершился теннисный турнир АТП с призовым фондом 520 тысяч евро. Победителем стал российский теннисист Даниил Медведев.

В Софии завершился теннисный турнир АТП с призовым фондом 520 тысяч евро. Победителем стал российский теннисист Даниил Медведев.В финале соперником Медведева был венгерский теннисист Мартон Фучович. Даниил победил в двух партиях с результатом 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 21 минуту.Даниил Медведеве, посеянный на турнире в Софии под третьим номером, одержал свою третью победу в турнирах АТП