Сотрудники ГИБДД поссорились со случайным водителем

Сотрудники ГИБДД поссорились со случайным водителемПолиция Владимирской области выясняет все детали конфликта случайного водителя с экипажем ГИБДД, который сопровождал Владимира Сипягина.Об инциденте стало известно в группе «Подслушано автомобилистов/Владимир». На видео на заснеженной трассе появляется автомобиль ГИБДД, сигналит и требует уступить дорогу. Автомобилист уступает ему, но едет за патрульной машиной. Полицейская «Тойота» резко тормозит и начинает вилять на дороге. Полицейский что-то кричит из машины, поясняя – «это сопровождение». Водитель ругается с ним, возмущаясь, что тот его обозвал, используя ненормативную лексику. Вслед за «Тойотой» проезжает чёрный автомобиль, который, принадлежит администрации области и перевозит Владимира Сипягина.По словам водителя, он написал заявление в полицию.