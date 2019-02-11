Законопроект о паллиативной помощи готовится ко второму чтению в Госдуме. Чтобы принять максимально качественный документ, нижняя палата организовала большие парламентские слушания с участием представителей правительства, регионов, экспертного сообщества, а также специалистов по паллиативной помощи и волонтеров. Вместе с ними депутаты обсудили поправки к будущему закону и его исполнение после принятия. По итогам парламентских слушаний профильные комитеты нижней палаты обобщат и подготовят предложения по внесению изменений в нормативно-правовой акт.

Законопроекто паллиативной помощи готовится ко второму чтению в Госдуме. Чтобыпринять максимально качественный документ, нижняя палата организовалабольшие парламентские слушания с участием представителей правительства,регионов, экспертного сообщества, а также специалистов по паллиативнойпомощи и волонтеров. Вместе с ними депутаты обсудили поправки к будущемузакону и его исполнение после принятия. По итогам парламентскихслушаний профильные комитеты нижней палаты обобщат и подготовятпредложения по внесению изменений в нормативно-правовой акт.Большиепарламентские слушания открыл спикер Госдумы Вячеслав Володин. Онотметил, что на мероприятие собрались около 700 человек. Председательнижней палаты призвал представителей регионов высказывать свои замечания к законопроекту."Былобы хорошо установить с вами обратную связь, понять, готовите ли вы своипрограммы, как планируете реализацию норм этого закона, как в целомвидите оказание у себя паллиативной медицинской помощи и какиесложности, по вашему мнению, могут возникнуть", – обратился Володин ксобравшимся.Особоевнимание председатель нижней палаты обратил на формирование подзаконнойнормативной базы к документу. Спикер выразил желание, чтобы она была оформлена к третьему чтению законопроекта о паллиативной медпомощи.Первойиз приглашенных слово взяла глава Минздрава России Вероника Скворцова.Она отметила, что за прошлый год количество хосписов для неизлечимобольных в России увеличилось втрое. Министр уточнила, сейчас в странеработают 73 таких учреждения, включая 14 детских. Кроме того, в 10 разувеличилось количество врачей, оказывающих паллиативную медицинскуюпомощь – с 64 до 642 человек, подчеркнула она.Руководительведомства также затронула тему использования незарегистрированныхлекарств в паллиативной помощи. Она выступила против открытия рынка длятаких препаратов, в том числе при лечении онкологических заболеваний.Впрочем, в отдельных случаях это возможно, добавила Скворцова.Ее коллега по правительству, глава Минтруда Максим Топилинрассказал, что к 2022 году программа долговременного ухода и оказаниясоциальных услуг в рамках паллиативной помощи будет расширена."Это будут субсидии регионам в размере двух миллиардов рублей ежегодно", -отметил министр.Финансированиена эти цели может быть увеличено: все зависит от того, насколькоактивно в работу включаются регионы, подчеркнул глава ведомства. "Врамках корректировки бюджета, в рамках корректировки национальныхпроектов сможем скорректировать эту сумму", – добавил глава Минтруда.Вячеслав Володин обратился к главе Минздрава и предложил ей создать единый регистр пациентов, которые нуждаются в паллиативной помощи. По его словам, такую норму можно ввести ко второму чтению законопроекта 19 февраля.Высказалисвои замечания к законопроекту и представители медицинского сообщества.Так, президент московского НИИ неотложной детской хирургии итравматологии Леонид Рошаль выразил желание ознакомиться с подзаконнымиактами к документу, призвал выделить дополнительное финансирование напаллиативную помощь и использовать для нее структуру общего медицинскогострахования.Такжеврач выразил сомнение, что паллиативную помощь будут качественнооказывать работники, не имеющие соответствующего образования. Рошальвыступил с инициативной принятия отдельного законопроекта о паллиативнойпомощи, который бы учитывал все медицинские и социальные аспекты."Я благодарю Госдуму за то, что она внимательно рассматривает эту проблему", – сказал хирург.Выступила на парламентских слушаниях иучредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера"Анна Федермессер. Она остановилась на нескольких моментах, которые, по ее мнению, могутпрепятствовать эффективному исполнению будущего закона. Помимо прочего,это отсутствие возможности оказывать помощь членам семьи."Законопроектв его нынешнем виде не позволяет создавать грамотную межведомственнуюсистему и команду, которая состояла бы из врача, медсестры, психолога,соцработника и священника. Когда они работают в разных структурах,команды не получится", – пояснил учредитель благотворительного фондапомощи хосписам "Вера".Также Федермессеротметила, что текущая редакция документа не предусматривает помощиособо уязвимым категориям граждан. Она усомнилась, что будет норма опомощи гражданам, проживающим без регистрации. "Настаиваю на запрете вотказе от паллиативной помощи человеку без регистрации", – обратилась ксобравшимся общественник. Кроме того, она указала на недостаткизаконопроекта в части обеспечения неизлечимо больных всем необходимым надому, а также в плане распределения денег на паллиативную помощь.Федермессер поблагодарила парламентариев за погружение в тему паллиативной медицины."Это действительно народный закон, который касается каждого человека", -отметила она.Вячеслав Володин поблагодарил Анну Федермессерза выступление. "Вы много времени проводите в Госдуме, знакомитесь сработой комитетов", – сказал спикер. По его словам, рассматриваемыйзаконопроект – результат совместных усилий депутатов, правительства, медиков и общественности.законопроект о паллиативной помощи Госдума приняла 16января. Он разработан министерством здравоохранения по поручениюпрезидента России Владимира Путина.Документвводит понятие паллиативной медицинской помощи как комплексамероприятий для улучшения качества жизни неизлечимого пациента иизбавления его от боли. Подчеркивается, что это не только медицинскаяпомощь, но и психологическая поддержка. В законопроекте паллиативнаяпомощь разделяется на три типа: доврачебная, врачебная испециализированная.Регулируютсяи вопросы предоставления обезболивающих. Законопроект дает правобесплатно получать лекарственные препараты при оказании паллиативнойпомощи, причем как в стационаре, так и на дому. Заниматься поддержкойтяжело больных будут работники, прошедшие специальную подготовку.конце января законопроект о паллиативной помощи на Совете позаконотворчеству. В нем приняли участие депутаты,представители правительства, профессионального сообщества и эксперты.Вячеслав Володин подчеркнул, что законопроект должен быть качественным.Поправки ко второму чтению к законопроекту будут поступать до 14 февраля.***Проведениепарламентских слушаний по обсуждению наиболее важных и актуальныхпроблем стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмого созыва. В нихпринимают участие не только депутаты, но и члены правительства, а такжевсе заинтересованные лица, в том числе простые граждане. Дума широкообсуждала вопросы реновации ветхого жилья, помощи обманутым дольщикам,развития цифровой экономики, диверсификации оборонно-промышленногокомплекса и прочее.